Seit der Reichspogromnacht am 9. November 1938 sind genau 83 Jahre vergangen. Und seit der Deportation von über 6000 Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland ins südfranzösische Gurs 81 Jahre – vermeintlich eine lange Zeit. Dabei ist es nur ein historischer Wimpernschlag. Trotzdem soll sich in den Augen vieler Deutschen, so Gemeindediakon Reinhold Weber (kleines Bild), der Schleier des

...