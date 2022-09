„Wir gehören alle zusammen“

Dramatisch war der Bezug des Liliane-Juchli-Hauses 2 am 1. April 2020: Der Corona-Lockdown hatte gerade begonnen. Masken waren Pflicht, Abstände einzuhalten, Corona war hoch ansteckend. Da war nicht daran zu denken, Gemeinschaft zu pflegen, schon gar nicht ein Einweihungsfest zu feiern. Doch jetzt war es soweit. Alle Bewohner des Juchli-Hauses 1 und 2 waren zu einem Grillfest in den Garten des neuen Hauses eingeladen.

Bürgermeister Marcus Zeitler hatte als Ehrengast sein Kommen zugesagt. Kaum war er da, war er auch schon von einigen Bewohnern umringt, die ihm bereits per Brief ihre Unzufriedenheit über die jetzigen Parkmöglichkeiten in der Baustelle „Obere Hauptstraße“ vorgetragen hatten. Es folgte ein kurzer Disput und die Wellen waren geglättet.

Mit Sachverstand errichtet

Pfarrer Dahlinger von der evangelischen Kirchengemeinde und Pastoralreferent Benno Müller von der katholischen Seite kamen, die Segnung des neugebauten Hauses vorzunehmen. Benno Müller erinnerte, dass das Juchli-Haus 2 mit viel Sachverstand und wohlüberlegt erbaut worden sei. „Heute ist es höchste Zeit, Gott um seinen Segen dafür zu bitten . . . Wobei es gar keine Frage ist, dass der kirchliche Segen des Gebäudes vielmehr den Menschen gilt, denen, die hier arbeiten – sei es beruflich oder ehrenamtlich – wie denen, die hier wohnen.“

Die beiden Geistlichen richteten ihren Blick zuerst einmal auf die momentanen brennenden Probleme des Ukrainekrieges und des Klimawandels. Sie fordern nicht allein heraus durch manche Einschränkungen, die man hinzunehmen habe. Sie stellen vielmehr auch die Frage, worauf es im Leben überhaupt ankomme. Im Juchli-Haus sei eine Antwort ganz offensichtlich: Hier heiße es, füreinander einzustehen, trotz Problemen nach vorne zu schauen und an gute Lösungen zu glauben. Und das gehe in der Gemeinschaft am allerbesten. So wolle Gott unter uns wirken, allen zugute.

Benno Müller zog die mitgebrachte Weihwasserflasche aus seiner Tasche und segnete das Haus. Michael Dahlinger schloss alle Bewohner und Mitarbeitende, wie Angehörige in den Fürbitten mit ein und sprach über allen den Segen.

Gegrillt und gesungen

Und dann wurde gefeiert: mit mitgebrachten Salaten, Steaks und Würstchen vom Grill, Kuchen und süß-fruchtigem Nachtisch. Pflegedienstleiter Micha Böbel (Mandoline) und Geschäftsführer Ulrich Beer (Gesang und Gitarre) spielten und sangen altbekannte Lieder.

Bei „Seemann, deine Heimat ist das Meer“ und „Wir lagen vor Madagaskar“ kamen alte Erinnerungen auf und es wurde kräftig mitgesungen. Bei „Über den Wolken“ begannen die eine oder andere das Tanzbein zu schwingen. Die Stimmung stieg. Fröhlich und ausgelassen ging es zu, „Kommt, lasst uns unsere Tische zusammenrücken“ war zu hören und schon saßen die Bewohner des betreuten Wohnens im neuen Haus an einem Tisch.

„Es ist so schön, dass es keinen Unterschied gibt, zwischen den Bewohnern der Demenz-WGs, wie denen vom betreuten Wohnen. Wir gehören alle zusammen“, das war zu hören, wie „so ein schönes Fest, das ruft nach Wiederholung“. Einige Besucher wollten gar nicht mehr gehen.

Ruf nach Wiederholung

„Super“, so waren sich nach dem Aufräumen die Organisatoren von der kirchlichen Sozialstation einig. „So macht jede Arbeit Spaß und geht beschwingt von der Hand!“ ek