Hockenheim. Im Auftrag der Stadt werden ab Freitag, 19. November, Sanierungsarbeiten am Wirtschaftsweg entlang der L 722 „Alter Bahndamm“ und am Wirtschaftsweg Bachwiesenweg am alten Kraichbach durchgeführt. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 25. November abgeschlossen sein, sofern die Witterung das zulässt. Für die Dauer der Arbeiten können die Wirtschaftswege im Bereich der Baustellen nicht genutzt werden. Die jeweiligen Umleitungen sind ausgeschildert.

