Wo agiert die Stadt Hockenheim gewerblich?

Hockenheim. Andy Strittmatter hat kein Problem damit, Projekte anzupacken, vor denen andere zurückschrecken. An der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl gehörte der heute 27-Jährige zu den wenigen Studenten, die sich gerne mit dem Steuerrecht auseinandersetzten, und speziell das Umsatzsteuerrecht war wenig beliebt – weil es so komplex ist, berichtet der Reilinger. Für die Laufbahn war die Unerschrockenheit sehr förderlich: Die Stadtverwaltung Hockenheim suchte für den Fachbereich Finanzen Verstärkung, insbesondere im Bereich Umsatzsteuerrecht. Seit 1. März ist Strittmatter daher wieder dort tätig, wo er seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolviert hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während des Studiums und seiner Praktika in Oberhausen-Rheinhausen, Wien und Reilingen hat der hochgewachsene, sportliche junge Mann, der in Hockenheim und Reilingen aufgewachsen ist, gemerkt, dass es ihn in den Bereich Finanzen zieht, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung. Für seine Bachelorarbeit beschäftigte er sich erstmals eingehend mit dem Thema, das den Schwerpunkt seiner Tätigkeit im Rathaus bildet: dem neuen Umsatzsteuerrecht für Kommunen, manifestiert im geänderten Paragrafen 2b. Er sorgt dafür, dass auch juristische Personen des öffentlichen Rechts umsatzsteuerpflichtig sein können – ab 1. Januar 2023, so lange dauert die Übergangszeit.

Gleichbehandlung sicherstellen

Waren bislang nur Betriebe gewerblicher Art umsatzsteuerpflichtig, können jetzt auch Gemeinden unter die Pflicht fallen – wenn sie Leistungen ausführen, die auch ein privater Dritter anbieten könnte. So wolle der Gesetzgeber Gleichbehandlung schaffen und Wettbewerbsverzerrungen vermeiden. Klingt kompliziert, das ist Andy Strittmatter klar, weshalb er Beispiele parat hat: Wenn der Bauhof Leistungen für Dritte erbringt, etwa Grünpflege am Hockenheimring, die auch eine Gärtnerei ausführen könnte, werden die Rechnungen dafür umsatzsteuerpflichtig. Oder wenn in der Schülermensa nicht Schüler und Lehrer, sondern Gäste von außerhalb das subventionierte Speisenangebot wahrnehmen. Schließlich könnten diese auch in umliegende Gaststätten gehen.

Mehr zum Thema Initiative Fairtrade: Voraussetzungen komplett übererfüllt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Teileinweihung Zeitler verteidigt Fahrbahnbreite der Oberen Hauptstraße in Hockenheim Mehr erfahren Fotostrecke Hockenheim: Etappenziel in Oberer Hauptstraße 7 Bilder Mehr erfahren

Strittmatter hat für die Umsetzung der neuen Pflicht einen Projektplan erstellt, der sich in drei Teile gliedert: Im ersten geht es um die Sensibilisierung der Fachbereiche für das Thema und seine Umsetzung. „Jede Einnahme, die wir generieren, muss einmal auf die neue Rechtslage geprüft werden“, sagt der Beamte im gehobenen Verwaltungsdienst.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der zweiten Phase erfolge die Umsetzung anhand von Fragenkatalogen und Excel-Listen, die es den Fachbereichen so leicht wie möglich machen sollen. Die dritte ist die Umstellung in der Praxis, dabei sei die EDV besonders gefragt. Zum Schluss sei der Fachbereich Finanzen wichtig, wenn es ums Controlling gehe, etwa die Meldung des Vor- und Umsatzsteueraufkommens ans Finanzamt.

Welche Beträge da zusammenkommen, lasse sich jetzt noch nicht vorhersagen, sagt Strittmatter, zu dessen Aufgaben auch die Assistenz für die Fachbereichsleitung und dessen Stellvertretung zählen. Informationsschreiben des Bundesfinanzministeriums lenkten den Blick auf Bereiche, in denen sich eine genaue Prüfung lohne, aber „jede Kommune ist anders“, weiß Strittmatter. Hoheitliche Aufgaben, die Dritte per se nicht anbieten können, dürften weniger kritisch sein, doch der Stadtinspektor möchte grundsätzlich jede Leistung prüfen. Experten bei Regierungspräsidium (RP) oder Finanzamt gebe es für diese Fragen nicht, für Steuerberater müsste die Stadt zahlen. Deshalb freut sich Strittmatter, dass er durchs Studium in Kehl viele Kontakte hat und sich austauschen kann.

Was passieren könnte, wenn die Stadt ihrer Umsatzsteuerpflicht nicht korrekt nachkommt? Rüffel von der Gemeindeprüfungsanstalt für einen Gesetzesverstoß und Geldforderungen vom RP – doch so weit lässt es Strittmatter nicht kommen.