Wohnbau im Biblis?

Der Beschluss des Gesamtstädtischen Entwicklungskonzepts und die Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar zum Thema Wohnbauflächen und Gewerbliche Bauflächen stehen auf der Tagesordnung, wenn der Gemeinderat am Mittwoch, 19. Mai, 18 Uhr, in der Stadthalle zu seiner öffentlichen Sitzung zusammenkommt. Das Konzept soll den Entscheidungsträgern einen langfristigen Orientierungsrahmen für Beschlüsse in vielerlei Hinsicht geben, die Regionalplanänderung die Wohnbauflächenentwicklung im Bereich Viertes Gewann Biblis ermöglichen.

Die Änderung der Satzung des Jugendgemeinderats und die Schaffung einer Wohngeldstelle sind ebenso Themen wie die Vergabe der Reinigung der städtischen Gebäude von September 2021 bis August 2024 und der Um- und Neubau Fahrradabstellanlagen am Bahnhof.

Besucherfragen und die Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung eröffnen die Sitzung, Mitteilungen der Verwaltung sowie Anfragen aus der Mitte des Gremiums stehen an ihrem Ende.

Besucher werden gebeten, während der Sitzung eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Die Beratungsvorlagen können über das Bürgerinfoportal Session auf der Internetseite der Stadt unter www.hockenheim.de/gemeinderat online abgerufen werden. mm

