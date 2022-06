Wohngeld Kreissache

Die Verantwortlichkeit für die Verwaltung der Wohngeldanträge liegt ab dem 1. Juli nicht mehr bei der Stadt Hockenheim, sondern beim Rhein-Neckar-Kreis. Der Gemeinderat hat bereits vor einigen Monaten beschlossen, diese Aufgabe an die Kreisbehörde zu übertragen, der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises hat der Regelung am 14. Dezember 2021 zugestimmt. Die Stadt erstattet dabei anteilig die auf diese Aufgaben entfallenden Personalkosten an den Kreis.

Wohngeld können Menschen beantragen, die nicht über ausreichendes Einkommen verfügen, um ihren Wohnraum zu bezahlen. Wohngeld kann sowohl Mieterinnen und Mietern (Mietzuschuss) als auch selbst nutzenden Eigentümerinnen und Eigentümern von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen (Lastenzuschuss) gewährt werden.

Sollten Bürgerinnen und Bürger also Fragen zu ihren bestehenden Wohngeldanträgen haben beziehungsweise als Hockenheimerinnen und Hockenheimer Wohngeld neu beantragen wollen, ist der künftige Ansprechpartner nun der Rhein-Neckar-Kreis. Die Telefonnummer für Fragen und Informationen lautet 06221/5 22 15 45, außerdem können sich die Bürgerinnen und Bürger per E-Mail (wohngeld-bafoeg@rhein-neckar-kreis.de) an die Kreisbehörde wenden.

Informationen zum Thema Wohngeld sind auf der Internetseite des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen zu finden: www.bmwsb.bund.de (Themen > Wohnen und Stadtentwicklung) und www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/stadt-wohnen/wohnraumfoerderung/wohngeld/wohngeld-node.html zg