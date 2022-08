Wohnung für Brandopfer

Für die Unterbringung der Bewohner des Hauses in der Zähringerstraße, das am Samstagmorgen bei einem Brand schwer beschädigt wurde, ist nach kurzer Zeit eine Lösung gefunden worden. Wie Christoph Henninger, persönlicher Referent von Oberbürgermeister Marcus Zeitler und Leiter der Stabsstelle Kommunikation der Stadt, mitteilt, kann die Familie zunächst in eine städtische Wohnung in der Oftersheimer Straße einziehen.

Weil ihr bisheriges Domizil auf unabsehbare Zeit nicht bewohnbar ist, wurde parallel eine längerfristige Lösung gesucht – mit Erfolg. Laut Henninger ist über das private Umfeld der Familie mit drei Kindern bereits eine Mietwohnung auf dem freien Wohnungsmarkt gefunden worden. Der Bauhof habe einige Ausstattungsgegenstände in die möblierte, 50 Quadratmeter große städtische Wohnung mit zwei Zimmern, Küche und Bad gebracht.

Seit dem Brand hatte die Familie in einem Hotel gewohnt. Und hätte dort bleiben können, hätte es die städtische Wohnung nicht gegeben, betont Christoph Henninger: Familien würden nicht in die Obdachlosenunterkunft beim DRK im Auchtergrund eingewiesen werden. mm