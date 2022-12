Würdigung des Ehrenamts bleibt Aufgabe

„ Hockenheim ist für viele Mitbürger eine Stadt mit dörflichem Charme und städtischem Anspruch, in der es sich gut leben lässt.“ So umschrieb Adolf Härdle, Fraktionsvorsitzender der Grünen, bei seiner Jahresabschlussrede in der Gemeinderatssitzung die Qualität der Rennstadt. Da aber die Auswirkungen von Krisen und Krieg auch vor der Region nicht haltmachten, sei es wichtig, „im Alltag Kraft zu tanken und sich auf die Rituale des Feierns einzulassen“, sagte Härdle und erinnerte an gelungene Begegnungen von Hockenheimer Mai bis Hockenheimer Advent nach der langen pandemiebedingten Zäsur. In seinem Rückblick streifte der dienstälteste Stadtrat auch den Französischen Markt, die Kerwe und die Nacht der Musik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ohne die Bereitschaft der ehrenamtlich tätigen Menschen, sich zu engagieren – ob in den Vereinen, sozialen Einrichtungen oder auch privat – wäre Hockenheim ärmer, stellte Härdle fest und dankte stellvertretend den Engagierten in HMV, Kunstverein, Stadtkapelle und Lokaler Agenda. Verwaltung und Gemeinderat bleibe es auch in Zukunft ein Anliegen, das ehrenamtliche Engagement der Bürger in geeigneter Form zu ehren und zu würdigen.

Viele Themen bleiben aktuell

Die kommunalpolitischen Themen hätten sich seit Beginn seiner Tätigkeit 1980 nicht groß geändert, sagte Härdle: „Es ging damals wie heute um Naturschutz, Bebauungspläne, bezahlbaren Wohnungsbau, Jugendarbeit, Kindergärten, Erhalt des Waldes, Lärmimmissionen, Weiterentwicklung des Hockenheimrings, auch um Krieg und Frieden in der Welt.“ Neu sei allerdings, dass die Klimakrise eine dramatische Entwicklung genommen habe: „Dies haben wir dieses Jahr auch in unserer Region durch Zeiten langanhaltender Dürre und gelegentlichen Starkregensituationen erleben dürfen.“

Wichtige Ziele erreicht

Mehr zum Thema Tag des Ehrenamtes „Die Gesellschaft braucht Sie“: DRK-Kreisverband ehrt Mitglieder Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Jugendgemeinderat Mandate bis zur Neuwahl verlängert Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinderat Radwegbeleuchtung entlang des Kraichbachs in Hockenheim wird untersucht Mehr erfahren

Im Rückblick auf wichtige Themen und Errungenschaften des Jahres nannte der Grünen-Fraktionsvorsitzende den Abriss der Obdachlosenunterkunft im Hofweg und die neue Unterbringung beim DRK („ein Signal für Respekt und Menschenwürde“), den Baubeginn des Skateparks („ein Signal für die Jugend“), den Um- und Neubau der Hartmann-Baumann-Schule und die Schaffung des Familienzentrums Hockenheim. Die Würdigung der notwendigen und erfolgreichen Flüchtlings- und Obdachlosenarbeit bei der Stadt dürfe nicht vergessen werden.

Es warteten aber weitere wichtige Aufgaben. Bis zu einem genehmigungsfähigen Haushalt 2023 sei es noch ein weiter Weg. Am Defizit des Aquadroms von 3,2 Millionen Euro sei ebenso zu arbeiten wie an der strukturell zukunftssicheren Aufstellung der Stadtwerke. Weiterentwickelt müssten die Bildungslandschaft im Schulzentrum, die Betreuungsmöglichkeiten und der Hockenheimring. Über die über die Zukunft der Stadt wurde Härdle gerne in einem Bürgerworkshop sprechen.