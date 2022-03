Wunsch nach Kooperation ist 200 Jahre alt

„Vom kurpfälzischen Dreiländereck zur Metropolregion Rhein-Neckar – Die Geschichte einer Entgrenzung“: So lautete der Titel eines für die Bewohner Hockenheims spannenden Vortrags, den Dr. Andrea Hoffend auf Einladung der Volkshochschule am Dienstagabend in der Stadthalle hielt. „Es ist eine Veranstaltung, die anlässlich der Jubiläen 125 Jahre Stadtrechte“ sowie 20 Jahre Große Kreisstadt im Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatgeschichte stattfindet“, sagte Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg in seiner Begrüßung.

Bevor er der Referentin das Mikrofon überließ, stellte er sie kurz vor: Dr. Andrea Hoffend studierte politische Wissenschaft und Zeitgeschichte, Germanistik und Slawistik an der Universität Mannheim und war als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einem Forschungsprojekt zur deutschen Gewerkschaftsgeschichte beteiligt, 1996 erfolgte ihre Promotion zum Dr. phil. und von 1999 bis 2004 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin des Stadtarchivs Mannheim.

2012 rief sie auf dem Areal des früheren Konzentrationslagers Kislau bei Bruchsal den „Lernort Kislau“ ins Leben. Durch eine Kombination aus Geschichtsvermittlung und Wertedialog soll er aufzeigen, warum man demokratiefeindlichen Tendenzen so früh wie möglich entgegentreten muss.

„Kurpfalz“ wichtiger Begriff

In ihrer Powerpoint-Präsentation ging die Referentin anhand zahlreicher Landkarten, Bilder, Plakate und Dokumente auf die im Laufe der Geschichte unternommenen Versuche, die Rhein-Neckar-Region zusammenwachsen zu lassen. Solche Bemühungen gab es laut Hoffend schon lange, beginnend mit der Auflösung der Kurpfalz vor 200 Jahren, über die Weimarer Republik, in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zum Jahr 2005, als die Region Rhein-Neckar offiziell zur „Europäischen Metropolregion“ ernannt wurde mit der Unterzeichnung eines neuen Staatsvertrags durch drei Ministerpräsidenten.

In diesem Zusammenhang spielt der Begriff „Kurpfalz“ insgesamt eine bedeutende Rolle, denn viele Menschen der Region empfinden sich als Kurpfälzer, beide Seiten des Rheins bilden einen einheitlichen Sprachraum. Wie sehr die links- und rechtsrheinischen Gebiete politisch und kulturell zusammengehören, zeigte sich etwa am Hambacher Fest von 1832, bei dem badische Demokraten eine maßgebliche Rolle spielten, vor allem aber auch an der Badischen Revolution von 1948/49.

In der Weimarer Republik gab es ebenfalls Bestrebungen zu grenzüberschreitender politischer Zusammenarbeit oder zu einer Verschiebung der Ländergrenzen. Maßgeblicher Motor für das Zusammenrücken waren unter anderem die Industrialisierung, das Aufkommen der Arbeiterbewegung und der SPD, die pfälzisch-badischen Tageszeitungen wie die Volks-Zeitung. Nach dem Zweiten Weltkrieg – unter den Nazis war die Gesellschaft eh gleichgeschaltet – gründeten die Städte Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und Viernheim 1951 die „Kommunale Arbeitsgemeinschaft Rhein-Neckar“.

Ihr Zweck war „die gemeinsame Planung in allen die Gesellschafter gemeinschaftlich berührenden Angelegenheiten, insbesondere des Verkehrs, der Versorgung mit Gas, Wasser und Strom, der Raumplanung, der Industrie- und Wohnsiedlung, des Anstaltswesens, des Feuerschutzes und der Kultur“. 1969 unterzeichneten Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz einen ersten Staatsvertrag zur engeren Kooperation, der zum Raumordnungsverband Rhein-Neckar führte. 1989 initiierte er den „Rhein-Neckar-Dreieck“ und im Jahr 2000 nahm das IHK-Wirtschaftsforum länderübergreifend seine Arbeit auf.

Den entscheidenden Schritt zum weiteren Ausbau der gemeinsamen Region Rhein-Neckar machte im Jahr 2003 Eggert Voscherau, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der BASF, mit der Gründung der „Initiative Zukunft Rhein-Neckar-Dreieck“.