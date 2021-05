Zahl der Tafelkunden ist in der Pandemie gestiegen

Die Folgen der Corona-Pandemie machen sich auch bei den Tafeln zunehmend bemerkbar. Der Bundesverband der Tafeln berichtet davon, dass die Zahl der Kunden vielerorts um bis zu 20 Prozent zugenommen hat. Betroffen seien vor allem Menschen im Arbeitslosengeld-II-Bezug sowie Personen in Kurzarbeit.

Fast vierzig Prozent der bundesweit über 950 Tafeln verzeichneten im Vergleich zum September mehr Kunden. Bei weiteren vierzig Prozent sei die Anzahl der Gäste zwar gleichgeblieben, ihre Zusammensetzung habe sich jedoch verändert. So sei besonders auffällig, dass nun deutlich mehr Menschen, die in Kurzarbeit sind oder Arbeitslosengeld II beziehen, bei den Tafeln einkaufen.

„Wir sehen bei den Tafeln immer mehr Menschen, die durch die Pandemie in eine existenzielle Notlage geraten sind. Die Situation der Menschen hat sich seit dem Herbst weiter zugespitzt. Ersparnisse sind aufgebraucht, ganze Branchen liegen lahm, nicht alle Betroffenen können die Soforthilfen des Staates beantragen - oder das Geld kommt viel zu spät“, sagt Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutschland.

Ein Blick auf die Hockenheimer Tafel, die das Deutsche Rote Kreuz (DRK) betreibt, zeigt, dass auch hier das Angebot von vielen Kunden genutzt wird. „Bis zum März 2020 hatten wir dreimal pro Woche geöffnet und 60 bis 70 Kunden sind gekommen“, schreibt Pressesprecher Nico Losse auf Anfrage unserer Zeitung. Vom Mitte März bis Mitte Mai war der Hockenheimer Tafelladen wegen der Pandemie geschlossen. Die Räumlichkeiten waren zu eng, der erforderliche Mindestabstand konnte nicht eingehalten werden.

Kontaktarme Ausgabe

Am 12. April organisierten die Verantwortlichen um Hubert Mitsch, Leiter der Tafeln Mannheim, Hockenheim und Edingen-Neckarhausen, dann gemeinsam mit der CDU im Alten Fahrerlager eine kontaktarme Notausgabe von Lebensmitteln. Durch die gewonnenen Erkenntnisse und der Zusage von Oberbürgermeister Marcus Zeitler, das Alte Fahrerlager kostenlos nutzen zu dürfen, etablierten die Helfer eine feste kontaktarme Ausgabe. Seitdem kommen jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr rund 40 bis 50 Kunden. Das sind an einem Tag nur rund 20 weniger, als vor der Corona-Krise in einer ganzen Woche.

Einkaufen könne jeder Bürger, der durch Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder Krankheit in Not ist. Maßgeblich sei das zur Verfügung stehende Einkommen, welches belegt werden muss. Eine Bescheinigung über Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II oder Ähnliches müsse also mitgebracht werden. Außerdem können natürlich Kunden mit Tafelausweis kommen. „Da wir eine kontaktarme Ausgabe machen, benötigen wir Grundnahrungsmittel, die einzeln verpackt sind. Diese werden leider sehr selten gespendet. Die Märkte unterstützen uns vorwiegend mit Obst, Gemüse, Brot und Milchprodukten“, meint Losse.

Umzug im Juni 2022

Vorerst wird die Ausgabe der Tafel weiterhin im Alten Fahrerlager stattfinden. Ein Umzug steht aber im nächsten Jahr bevor: Zurzeit baut das DRK in Hockenheim (wir berichteten mehrfach). Dort entsteht das Quartier Auchtergrund, in welchem auch die Tafel Hockenheim ihre neuen Räumlichkeiten beziehen wird. Voraussichtlich im Juni 2022 kann der neue Tafelladen dann eröffnet werden.

Durch den Umbau entstehe ein größerer Tafelladen mit mehr Kapazität. Auch werden die Öffnungszeiten auf mehrere Tage pro Woche erweitert. „Dazu brauchen wir aber mehr ehrenamtliche Helfer, um die Kunden zu bedienen“, betont Losse abschließend.

Spenden können nach Absprache mit der Tafel, Telefon 0621/3 21 81 23, abgegeben werden.