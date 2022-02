Zahlreiche Abenteuer im Wald und auf hoher See in Hockenheim geplant

Hockenheim. In der neuen Frühjahrsbroschüre des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk Hockenheim sind zur besseren Planung bereits zahlreiche Angebote für die kommenden Ferien zu finden. „Das Team des Pumpwerkes hat sich einmal mehr einiges einfallen lassen, um den Kindern tolle Ferienerlebnisse zu bieten“, heißt es in einer Mitteilung des Büros.

Gleich in den Osterferien dürfen sich die „Waldforscher“ auf Spurensuche in den heimischen Wald begeben und dabei die Geheimnisse seiner Bewohner erforschen. Wer lieber in den Pfingstferien in den Wald möchte, hat dazu in der zweiten „Waldforscherwoche“ die Möglichkeit.

Achtung, Piraten!

Die Sommerferien starten mit einer Ferienwoche im Pumpwerk zum Thema „Seefahrer und Piraten“. Dabei geht es auf eine Reise über die Weltmeere. Auf dieser gilt es, alte Seefahrervölker, Handelsreisende, wilde Piraten und Meeresbewohner kennenzulernen. In dieser abwechslungsreichen Woche stehen Spiel, Spaß und Kreativität auf dem Programm.

Abenteuerlich geht es auch auf der anschließenden Pumpwerkfreizeit weiter. „Helden und Heldinnen versammelt euch!“ lautet das Motto der Fahrt ins Gemeinschaftszentrum nach Trippstadt. Mit dabei sind allerlei Lieblingshelden aus Büchern, Comics und Filmen. Zusammen mit ihnen gilt es, aufregende Abenteuer zu bestehen und dabei die eigenen Heldenkräfte, die in jedem stecken, zu entdecken. „Das Team des Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk Hockenheim freut sich auf alle, die sich mit ins Abenteuer stürzen“, heißt es in der Einladung.

Anschließend besteht dann gleich noch zweimal die Möglichkeit, eine Woche lang auf „Waldsafari“ zu gehen. Neben dem Forschen kommen dabei auch das Spielen, Basteln und Bauen nicht zu kurz.

Corona-konforme Durchführung

Die Angebote sind auch online unter www.hockenheim.feripro.de zu finden. Ab Freitag, 18. März, 17 Uhr, ist eine unverbindliche Anmeldung für die unterschiedlichen Programmpunkte möglich.

Alle Veranstaltungen finden unter den aktuellen Hygienebedingungen statt. Diese und alle weiteren Informationen erhalten die Eltern zeitnah vor Beginn. Sollte es aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen zu einer Verschiebung oder Absage der Veranstaltung kommen, informiert das Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk Hockenheim rechtzeitig. Für Fragen ist das Team unter Telefon 06205/10 00 62 oder schriftlich per E-Mail an die Adresse kjbuero@pumpwerk-hockenheim.de erreichbar. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.hockenheim.feripro.de