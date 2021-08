„ZAP-Gang“ begeistert Publikum bei Freiluftkonzert in Hockenheim

Hockenheim. Schon im Jahr 1972 brachte der Hit „It never rains“ dem britischen Sänger Albert Hammond den Durchbruch – an diesem Wochenende gab die „ZAP-Gang“, von der man pandemiebedingt so lange wie zuletzt vor über 20 Jahren nichts mehr live gehört hatte, den häufig gecoverten Chartbreaker als Motto aus: Und so weit ist „Southern California“ von der Rennstadt ja gar nicht entfernt, zumindest was das schweißtreibende Gefühl angeht, das die Musik-Urgesteine um Torsten „TO.“ Baier und Walter „The Voice“ Batzler routiniert und absolut sicher verbreiten, wenn sie mit ihren Jungs als Sechsgestirn der guten Laune einheizen, was das Zeug hält.

Der Platzregen bis wenige Minuten vor Beginn des Konzerts mag ein paar Fans des schon seit Wochen ausverkauften Wiedersehens unter Party-Freunden im „Pumpwerk“-Garten“ im Vorfeld wohl ein wenig verschreckt haben, aber die, die trotzdem mutig gekommen waren, bekamen ordentlich etwas auf die Ohren – genau wie man das von der „ZAP-Gang“ eben schon seit eh und je gewöhnt ist.

Satter und mitreißender Sound

Da weder die Corona-Pandemie noch längere Spielpause dem Höllen-Sound der sechs Musikprofis etwas anhaben konnte, gab es den sehr eigenständigen Charakter eines ZAP-Gang-Abends in seiner Reinform, die Ersthörer begeistert und treue Fans immer wieder fesselt: Ein „Programm“ das mehr ein wilder Ritt durch alle Stile und Sparten ist und die Zuhörer durch den tonalen Fleischwolf einer respektlosen, unerschrockenen Mischung aus Blues, Soul, Rock’n’Roll, Pop, Rock und Grunge dreht sowie ein Sound, der satt und mitreißend durch Mark und Bein geht.

Dabei ist „Nachspielen“ so gar nicht das Ding der aus dem Raum zwischen Heidelberg und Karlsruhe stammenden Vollblut-Musiker. Jedes Stück ist auf verblüffende Weise authentisch und doch ganz unkonventionell neu prononciert – bei der „ZAP-Gang“ gibt es immer Dasselbe. Das aber jedes Mal ganz neu. Dazu tragen neben Batzler und Baier, die in der Frontline fraglos das Gesicht der Truppe geben, vor allem der unverkennbare Gitarrist Ralf „Crazy Baby“ Hopp mit seinen hammerstarken Soli und der gerne auch mal in etwas entlegeneren Gefilden weidende Keyboarder Carsten Weisbrod bei, die sich auf dem routiniert antreibenden Fundament des Drumers Jochen Ille und des Bassisten Peter „van de“ Supp austoben können.

Ungebremste Begeisterung

„Don’t stop me now“ ist dann am Ende eben doch immer die Arbeitshaltung der sechs Party-Garanten: Den „Queen“-Hit kann man wundervoll einrahmen in den Jethro-Tull-Klassiker „Locomotive Breath“ und den „a-ha“-Synthpop-Kracher „Take on me“, dazu eine Prise „Sledgehammer“ der souligen Peter-Gabriel-Variante und Springsteens „For You“, das in Crazy Baby Hopps Machart den großartigen Manfred Mann wieder in Erinnerung kommen ließ.

Das „Pumpwerk“ hat – mit begeisterten Fans, die trotz widriger Witterung feierten, als wäre nie etwas anderes gewesen – einmal mehr die notwendige Dosis „ZAP-Gang“ bekommen. Und es hat Billy Idol in Szene gesetzt: „In the midnight hour she cried – more, more, more“.