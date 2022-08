„Zap Gang“ bei Summer Night

Zur Summer Night laden die Chosen Friends am Samstag, 20. August, ab 19 Uhr, in ihr Clubhaus in der 3. Industriestraße im Talhaus ein. Bei der Feier gibt es die bekannten Hockenheimer-Mai-Steaks der Chosens, Drinks und jede Menge Fun. Dafür sorgt unter anderem das musikalische Programm. Zunächst werden „Get Laid“ den Fans einheizen – zuletzt konnte man sie beim Feuerwehrfest in Reilingen hören – dann betreten die Jungs von der „Zap Gang“ die Bühne und lassen es krachen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Summer Night beginnt am Samstag, 20. August, um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, auf das Mindestalter von 18 Jahren der Besucher wird streng geachtet. zg