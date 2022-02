Zauberkugel der Weisheit

„Hängt alles irgendwie zusammen“, sagt man oft so dahin. Und es stimmt ja auch, selbst wenn man etwas überlegen muss, was Vollmond und Prinzessinnen verbindet und wie Omikron granatenmäßig dazwischenfunkt.

Prinzessinnen, damit sind natürlich die meist sympathisch strahlenden Karnevalsprinzessinnen bei uns in der Kurpfalz gemeint, die – so war es bislang üblich – eine Kampagne lang gute Laune verbreiteten und damit auch „Vorschunklerinnen“ waren. Und wie lange sie jeweils schunkeln und „närrische Machthaberinnen“ sein konnten, nun, das lag wiederum am Vollmond. Genauer gesagt: am ersten Frühlingsvollmond.

Die Sache ist im Grunde genommen einfach – eigentlich: Der Frühlingsvollmond ist wichtig, weil am darauffolgenden Sonntag Ostern ist. Die Regelung ist nicht neu, die hat man schon 325 auf dem Konzil von Nicäa so beschlossen. Aber wie ist das mit Fasnacht? Vom Ostersonntag rechnen wir 46 Tage zurück und dann haben wir – Narrhallamarsch – den Aschermittwoch.

Die Berechnung kommt daher, dass Papst Gregor um 600 die Idee hatte, vor Ostern eine 40-tägige Fastenzeit anzusetzen. 40 Tage also. Die Teilnehmer der Synode von Benevent 1091 waren wohl der Meinung, man solle mit dem Fasten nicht übertreiben und beschlossen, dass sonntags nicht gefastet werden muss. Um keinen unnötigen Zoff zu schaffen, weil es ja jetzt kein 40-tägiges Fasten mehr war, begann man die Fastenzeit sechs Tage früher.

Und so kommt die Sache mit dem Aschermittwoch, der die Karnevalszeit beendet und die Fastenzeit beginnen lässt. Aber wann ist denn dieser komische erste Frühlingsvollmond? Das wechselt jährlich, irgendwann zwischen 21. März und 19. April. In diesem Jahr ist er am 16. April, also sehr spät erst am Ende des Spektrums der vierwöchigen Möglichkeiten. Aschermittwoch ist also erst am 2. März. Kalendarisch betrachtet: ein ganzer Monat Fasnachtszeit. Und jetzt kommt Omikron ins Spiel – und zwar ganz einfach als Spielverderber. Vernunft siegt über Fröhlichkeit? Nein, so darf man das nicht sehen, unseren Humor dürfen wir trotz alledem nicht verlieren, der Humor ist und bleibt, wie Erich Kästner es ausdrückte, die „Zauberkugel der Weisheit“.