Zaubern mit Dracula junior

Das Kinderzaubertheater „Phänomenal“ gastiert mit seiner neuen Show „Halloween-Special“ am Montag, 24. Oktober, in der Stadthalle. Die Vorstellungen finden um 14.30 und 16.30 Uhr statt und dauern jeweils etwa 50 Minuten, inszeniert für Kinder ab zwei Jahren, teilt der Veranstalter mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der schaurig, lustigen Inszenierung präsentiert Dennis Rush seinem Publikum viele bekannte Grusel-Stars, die sich als wahre Zauberkünstler erweisen werden. Eingebettet sind die Zauberkunststücke, die in enger Zusammenarbeit mit international bekannten Experten der Zauberkunst in den Vereinigten Staaten, England und Deutschland entwickelt wurden, in skurril, witzige Geschichten, teilt das Theater in einem Pressetext mit.

Dracula junior führt das Publikum beim Versteckspiel an der Nase herum, Billy, der sympathische Zombie, zerfällt in seine Einzelteile, ob es wohl gelingt, ihn wieder ganz zu zaubern? Als Höhepunkt folgt ein kleines Gespenst, das in einer Glasflasche Kunststücke vollführt. Natürlich ist die Show so inszeniert, dass sich niemand fürchten muss, beruhigt Rush sein Publikum. Der Kartenpreis beträgt 8 Euro und Reservierungen können unter 0171/8 35 29 34 getätigt werden. zg