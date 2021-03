Die Stadt Hockenheim unterstützt am Mittwoch, 10. März, die bundesweite Kampagne „Flagge zeigen für Tibet!“. Sie hisst an diesem Tag am Rathaus die tibetische Fahne. „Die Beteiligung an der Aktion ist uns wichtig. Die Kampagne setzt sich für universelle Menschenrechte und gegen deren Unterdrückung durch stärkere Länder wie China ein“, sagt Oberbürgermeister Marcus Zeitler.

Dieses Anliegen liege ihm am Herzen, nicht nur nach einer persönlichen Begegnung mit dem Dalai Lama im Jahr 2018 in Heidelberg. „Der Dalai Lama ist eine beeindruckende Person, die diese Ziele glaubhaft und gewaltfrei verfolgt“, ergänzt Zeitler.

Protest gegen Unterdrückung

Die Kampagne wird von über 1200 Städten, Gemeinden und Landkreisen in Deutschland unterstützt. Der 10. März ist ein Gedenk- und Aktionstag, an dem Tibeter und Unterstützer weltweit auf die noch immer herrschende Unterdrückung aufmerksam machen. In den Jahren 1989 und 2008 wurden am 10. März große Aufstände von chinesischen Behörden gewaltsam niedergeschlagen. zg