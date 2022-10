Zeitzeugenprojekt läuft an

Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins für Heimatgeschichte in den Räumlichkeiten der Zehntscheune ging es nach Grußworten des Vorsitzenden Werner Zimmermann und der Vorstellung der Tagespunkte direkt zu einer Ehrung. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Hildegard Linke geehrt. Neben einer Urkunde wurde der Jubilarin zum Dank eine Rennstadtkarte überreicht..

In seinem anschließenden Bericht betonte Werner Zimmermann, dass die Vereinsarbeit aufgrund der Pandemie im Jahr 2021 sehr eingeschränkt war. Viele geplante Veranstaltungen hätten nicht stattfinden können. In ihrem Tätigkeitsbericht ging Schriftführerin Nina Auer zunächst auf die Mitgliederzahlen ein. So hatte der Verein am Ende des vergangenen Jahres 168 Mitglieder.

Zwei Veranstaltungen

Neben der Jahreshauptversammlung fanden 2021 lediglich zwei Veranstaltungen statt: die Exkursion mit Uwe Heidenreich in die „Hardtebene“ sowie in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule der Vortrag „ Hockenheim – vom kurpfälzischen Dorf zur badischen Stadt“ von Dr. Harald Stockert.

Der Verein hatte zum Jahresabschluss die siebte Ausgabe der Hockenheimer Beiträge zur Heimatgeschichte „Unterm Wasserturm“ herausgegeben. Rolf Maier befasste sich darin ausführlich mit dem Thema „Eduard Schopf und Hockenheim“.

Schatzmeister Roman Zofka konnte einen erfreulichen Kassenbericht vorlegen. Trotz der Herausgabe des Ortsfamilienbuches konnten die Kassenprüfer Klaus Brandenburger und Horst Eichhorn dem Schatzmeister die einwandfreie Kasse bescheinigen. Er beantragte sowohl die Entlastung des Schatzmeisters als auch die des gesamten Vorstands. Die Entlastung wurde einstimmig erteilt.

Vorsitzender Werner Zimmermann erläuterte anschließend das neue Zeitzeugenprojekt. Dabei sollen Personen, die das alte Hockenheim noch miterlebt haben, interviewt werden. Eine Schulung der Interviewer sei dazu erforderlich. Bisher hat Erich Losert die Veränderungen im Stadtbild fotografisch festgehalten. Diese Aufgabe habe nun Rolf Reble übernommen. Anhand von neuen Aufnahmen gab Reble einen kleinen Einblick in seinen Tätigkeitsbereich. Er bat die Bevölkerung um Hinweise auf bevorstehende Veränderungen im Stadtbild sowie um Fotos vom alten Hockenheim.

Der Vorsitzende erinnerte daran, dass Alfred Rupp, Hans Rieder und Felicitas Offenloch-Brandenburger über die vergangenen Jahre die Stadtführungen übernommen hätten. Er schlug vor, für diese Aufgabe Interessenten zu suchen und diese entsprechend für die Stadtführungen einzuweisen. ar/zg