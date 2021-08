Zeugin folgt Fahrerin nach Unfallflucht

Hockenheim. Beim Versuch, in einer Einbahnstraße zu wenden, hat eine 31-jährige Autofahrerin am frühen Samstagabend unter Alkoholeinfluss einen Mercedes beschädigt und ist davongefahren. Gegen 18.40 Uhr teilte eine Zeugin über Notruf mit, dass eine Autolenkerin einen Unfall verursacht habe und geflüchtet sei. Noch während des Telefonats nahm die Zeugin mit einer Begleiterin die Verfolgung auf, bis die Peugeotfahrerin ihr Fahrzeug im Bereich der Unteren Hauptstraße zum Parken abstellte und schwankend ausstieg, wie die Polizei mitteilt.

Beamte des Reviers Hockenheim fanden den von der Zeugin geäußerten Verdacht der Alkoholbeeinflussung bestätigt. Da die 31-jährige Fahrerin keinen Alkoholvortest durchführen wollte, wurde ihr im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde einbehalten, der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt an einen Berechtigten übergeben.

Am Fahrzeug der 31-Jährigen sowie an einem schwarzen Mercedes entstand ein Gesamtsachschaden von rund 4500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter Telefon 06205/2 86 00 in Verbindung zu setzen. pol