Zugmaschine brennt völlig aus

Ein Gesamtschaden von rund 200 000 Euro ist am Mittwochvormittag kurz vor 9.30 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West entstanden, als eine holländische Sattelzugmaschine aus unklarer Ursache in Brand geriet . Die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim war mit 20 Mann im Einsatz und löschte den brennenden Lkw, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass die Zugmaschine vollständig ausbrannte. Darüber hinaus kam es zusätzlich noch zu Beschädigungen am Auflieger und auf dem Asphalt.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der Fahrer hatte sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Fahrzeug aufgehalten, das im Laufe des Tages abgeschleppt wurde. Die Ladung, die aus dem derzeit wertvollen Rohstoff Papier bestand, konnte gerettet werden. Teile der Tank- und Rastanlage waren während des bis 12 Uhr dauernden Einsatzes gesperrt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. mm

