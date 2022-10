Zuhörer schwelgen in Erinnerungen

Bei schönstem Herbstwetter sorgte das Hockenheimer Volks- und Kunstliederensemble mit Manfred Wöhr, Geige, Dieter Klee, Klavier, und Ursula Muth, Violoncello, für heitere Stimmung im Altenheim St.-Elisabeth. Mit Volks- und Kunstlieder sowie Wiener und Operettenmelodien wussten sie die Heimbewohner aufs Neue zu begeistern. Entspannt saßen sie im Garten des Heimes, genossen sichtlich die Musik und den strahlenden Sonnenschein.

Die ersten Lieder ertönten schon kurz nach 15.30 Uhr, bei der Auswahl war für jeden etwas dabei. Fröhliche Weisen wechselten sich mit ruhigeren ab, die Gruppe der Zuhörer schien sich in jedem Genre wohlzufühlen. Spätestens bei „Du, du liegst mir im Herzen“, bei „Schwarzbraun ist die Haselnuss“ oder „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ sangen viele mit, während die Betreuerinnen Birgit Ruder und Gabriele Baum sie mit kühlen Getränken versorgten.

„Musik bewirkt viel Positives“, freut sich Gabriele Baum. Das sah man an den Augen der Bewohnerinnen und Bewohner an, an ihrer Mimik. Einige saßen im Rollstuhl und wippten trotzdem bei den beschwingten Melodien mit. Außerdem hörten sie sehr aufmerksam den Erläuterungen Wöhrs zu, der zu jedem Stück etwas über den Komponisten oder über die Verse sagte.

Die wenigsten wissen zum Beispiel, dass bei der so verbreiteten Melodie „Loreley“ auf ein Gedicht von Heinrich Heine der deutsche Komponist und Musikpädagoge Friedrich Silcher viel Vorarbeit geleistet hat, so Wöhr. Außerdem ist Silcher auch der Schöpfer des volkstümlichen Lieds „Ännchen von Tharau“, dessen Verse vermutlich vom barocken Dichter Simon Dach stammen. Den Text zu dem eingängigen Lied „O Täler weit, o Höhen“ schrieb Joseph von Eichendorf, die Melodie dazu komponierte Felix Mendelssohn Bartholdy. Interpretiert von den drei Instrumentalisten hörte es sich sehr schön an und die Zuhörer waren berührt.

Beim nächsten Kunstlied „Hier hab ich so manches liebe Mal“ durften sie in Erinnerung an ihre Jugendzeit schwelgen. Komponiert hat es Gustav Presse auf Verse des Dichters Franz Dingelstedt. Himmlische Freude, unbändige Freiheit und überschwängliche Freundschaft besingt das Lied „Freude schöner Götterfunken“. Hier kamen zwei geniale Schöpfer zusammen: Die Verse stammen von Friedrich Schiller, die Musik von Ludwig van Beethoven. Dass Wien, die Stadt der Träume ist, darüber waren sich alle einig: Wer kennt nicht all die wunderbaren Operettenarien, die Walzer und Lieder, die Komponisten inspiriert haben, die Stadt an der Donau zu besingen. So spielte das Ensemble nach Herzenslust nicht nur „Wien, Wien, nur du allein“, sondern auch Arien aus der Operette Fledermaus von Johann Strauß, aus „Lohengrin“ von Richard Wagner oder „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck. Die Bewohner belohnten den Auftritt mit viel Applaus.

Verstärkung wird gesucht

„Die Musik lässt uns nicht los, wir treffen uns weiterhin regelmäßig zum Proben“, sagten Ursula Muth, Dieter Klee und Manfred Wöhr, der Initiator des Ensembles, auf Nachfrage gegenüber unserer Zeitung, „und freuen uns, das, was wir eingeübt haben, auch vorspielen zu können.“ Besonders am Herzen liegen ihnen Altersheime, erstens, um ein bisschen Abwechslung in deren Alltag zu bringen, und zweitens, weil den Senioren die Melodien und Texte von deutschen Volksliedern noch bekannt sind, das ist bei der Jugend leider nicht der Fall, bedauert Manfred Wöhr.

Auch ist das Ensemble weiterhin auf Suche nach Verstärkung. Um das Volkslied am Leben zu erhalten, werden sie demnächst auch Grundschulen aufsuchen und vor Weihnachten bei unterschiedlichen Adventsveranstaltungen auftreten. Dafür sind sie weiterhin auf der Suche nach Verstärkung, „bei uns ist jeder willkommen“, betont Manfred Wöhr, „nur muss er auch zu uns passen, es soll jemand sein, der die Bratsche spielt oder ein Blasinstrument wie Klarinette oder Flöte“.

Info: Interessenten können sich bei Manfred Wöhr unter der Telefonnummer 06205/79 73 melden.