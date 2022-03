„Zukunftsplan Hoffnung“ der Inseln

Frauen aus England, Wales und Nordirland haben die Liturgie für den Ökumenischen Weltgebetstag der Frauen am Freitag, 4. März, verfasst. Sie repräsentieren drei Teile des Vereinigten Königreichs, die neben vielen Gemeinsamkeiten auch etliche Unterschiede aufweisen, mit verschiedenen Sprachen, Kulturen und Regierungen. Ihre Geschichte ist eng miteinander verbunden und war manchmal friedlich, manchmal weniger und beinhaltete auch Unterdrückung und Gewalt.

Die Inseln sind geprägt durch ihre Küste, saftigen grünen Hügeln, fruchtbaren Böden und vor allem von einer bewegten Geschichte. Im 16. Jahrhundert hat die Abspaltung von der römisch-katholischen Kirche zur Gründung der anglikanischen Kirche geführt, deren Oberhaupt derzeit Queen Elizabeth II. ist.

Anfang des 20. Jahrhunderts war das Vereinigte Königreich die größte Kolonialmacht der Geschichte mit Kolonien und Protektoraten auf jedem bewohnten Kontinent. Dies führte unter anderem auch dazu, dass Englisch zur Weltsprache Nummer eins wurde und die britische Bevölkerung sehr gemischt und vielfältig ist.

Das Thema der Liturgie für den Weltgebetstag, vorbereitet von Frauen aus England, Wales und Nordirland, ist die Verheißung Gottes, die im Buch des Propheten Jeremia (Jeremia 29,11) zu finden ist. Es ist ein „Zukunftsplan Hoffnung“. Wie kann diese Verheißung von Freiheit, Vergebung, Gerechtigkeit und Gottes Frieden ein Zeichen der Hoffnung für alle Menschen sein?

Am Freitag, 4. März, wird in der Seelsorgeeinheit Hockenheim der ökumenische Weltgebetstag gefeiert in: Altlußheim, 18 Uhr, Emil-Frommel-Haus; Hockenheim, 18.30 Uhr, evangelische Kirche; Neulußheim, 18 Uhr, katholische Kirche; Reilingen, 17 Uhr, katholische Kirche.

Die Vorbereitungsteams laden Menschen aller Konfessionen zur Teilnahme ein. Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften. zg

