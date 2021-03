Zum Betrachten und Beruhigen

Raus! Am besten alle raus! Schließlich lesen wir ja schon bei unserem Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe vom „Osterspaziergang“. Ein solcher bietet sich an – in diesem Jahr. Bei diesem Wetter. Und natürlich im Gartenschaupark. Jährt es sich doch am 19. April zum 30. Male, dass der Gartenschaupark offiziell mit der Landesgartenschau eröffnet wurde. Nach drei Jahrzehnten ist er schön und grün und im Grunde genommen „im besten Park-Alter“. Wird ja auch bestens gehegt und gepflegt. Insider sprechen augenzwinkernd auch mal von „Götzmanns Garden-City“ . . .

In der Tat: Der Gartenschaupark lädt ein, Mini-Urlaub mitten in der Kurpfalz. Und Spazieren ist wieder absolut „in“. Wer das Spazierengehen vorurteilsbehaftet als biedermeierliche Spießbürgerlichkeit einstuft, liegt total falsch. Gerade in Zeiten der Pandemie hat der Spazierengang wieder Konjunktur. An der Universität Tübingen wurde bereits eine Doktorarbeit darüber verfasst. Die „Promenadologie“ ist eine wissenschaftliche Disziplin. In der Gesamthochschule Kassel beschäftigt man sich intensiv mit dem Phänomen.

Spazierengehen ist schließlich ganz einfach. Man braucht nur sich selbst und ein bisschen Auslauf. Bereits in einem Universallexikon des 18. Jahrhunderts lesen wir von „einer unschuldigen und doch sehr anmuthigen Ergötzlichkeit“, die der „Aufheiterung des Gemüts dienen kann.“ Christian Morgenstern philosophierte: „Gedanken wollen oft – wie Kinder und Hund – dass man mit ihnen im Freien spazieren geht.“ Man kann also auch mal gute Ideen „Gassi führen“. Es geht ja nicht nur darum, von einem Ort zum andern zu gelangen, man hat keine sportlichen Ambitionen wie beim Joggen oder Wandern, der eigentliche Zweck des Spazierens ist die Bewegung selbst, das wiederum dient der Betrachtung der Außenwelt und der Beruhigung der Innenwelt.

Der Gartenschaupark bietet sich dafür ebenso an wie der Wald. Dort war bekanntlich oft Goethe unterwegs: „Ich ging im Walde so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn.“ Spaziergänge im Walde haben es Erich Kästner angetan, der schrieb: „Die Wälder schweigen, doch sie sind nicht stumm. Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden.“

Es kommt also beim Spaziergehen im Wald oder Park eine ganz neue Dimension hinzu. Philosoph Nietzsche geht noch weiter: „In der Natur fühlen wir uns wohl, weil sie kein Urteil über uns hat.“ Na also, „nix wie raus“, kann man da nur noch sagen. Im Freien können wir schließlich gut unsere Gedanken „von der inneren Leine“ lassen. Und nicht vergessen: Tief einatmen und tief ausatmen. Schließlich soll schon der um 370 vor Christus verstorbene griechische Arzt Hippokrates, gesagt haben: „Gehen ist die beste Medizin.“ Klingt klar, geht einfach und spart Erstattungsärger mit den Krankenkassen.

Gibt es einen vernünftigen Grund, nicht spazieren zu gehen? Wohl kaum. Es gibt ja auch kaum bessere Gelegenheiten für Zwiegespräche. Und für Selbstgespräche. Vielleicht interessant im Hinblick eines (eigenen) Widerspruchs – einfach mal ausprobieren: Osterspaziergang 2021.

