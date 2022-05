Zum Kurpfalz-Cup geht’s wieder an die Bretter

In einer vorgezogenen Partie der sechsten Runde der Hockenheimer Stadtmeisterschaft im Schach gewann Christian Würfel mit den weißen Steinen gegen Andreas Krinke (beide Schachvereinigung 1930 Hockenheim).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der fünften Verbandsrunde musste Hockenheim II im Spiel der Landesliga Nord 1 gegen den SC Neckargemünd eine 3:5-Heimniederlage hinnehmen. Ein 4:4 hätte für bereits für einen vorzeitigen Klassenerhalt gereicht. Jetzt muss Hockenheim II in der letzten Runde im direkten Vergleich mit dem SK Tauberbischofsheim mindestens ein Unentschieden holen, um den Klassenerhalt zu sichern. Die Punkte holten Dr. Mathias Krause (remis), Prof. Dr. Bernd Straub (remis), Dr. Christian Günther (remis), Gerold Rocholz (1) und Günter Auer (remis).

Hockenheim III war in der Bereichsliga Nord 1 durch den Rückzug des SV 1947 Walldorf IV spielfrei. Nachdem auch der SK 1960 Neckarhausen seine Mannschaft zurückgezogen hat, liegt das Team jetzt auf Platz acht der Tabelle und kann unabhängig vom Ausgang im letzten Spiel beim Tabellenführer SC 1922 Ketsch nicht mehr absteigen. In der Kreisklasse A empfing Hockenheim IV den SK 1945 Ilvesheim und unterlag den deutlich stärkeren Gästen mit 2:4. Erfolgreich für Hockenheim waren Ramon Hill (1) und Frank Grieshop, der kampflos gewann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hockenheim V hätte in der Kreisklasse B auswärts beim SK Mannheim-Lindenhof 1865 IV antreten müssen. Aufgrund zahlreicher Spielerausfälle musste das Spiel abgesagt werden und wurde mit 4:0 für Lindenhof gewertet.

An diesem Freitag, 27. Mai, gibt es an den Schulen einen Brückentag, deshalb entfällt das Jugendschach. Die Erwachsenen treffen sich um 19.30 Uhr in der Zehntscheune. Um 20.15 Uhr beginnt die erste Runde des Kurpfalz-Cups mit Hockenheim als Gastgeber. Anmeldeschluss dafür ist um 20 Uhr.

Der Kurpfalz-Cup wird nach zweijähriger Pause auf Initiative der Spielleiter der südlichen Vereine des Schachbezirks Mannheim wieder durchgeführt. Von Mai bis September werden am jeweils letzten Freitag des Monats die Begegnungen ausgetragen. Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen der SV 1930 willkommen. mw

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3