Zum Thema Frieden gebetet

Seit vielen Jahren begeben sich die Kolpingsfamilien aus Brühl, Ketsch, Hockenheim, Wiesloch, St. Leon und Mühlhausen auf ein Stück des Jakobsweges in unserer Region. Der Pilgerweg führte die große Schar diesmal von der St. Kiliankirche Herbolzheim über Untergriesheim mit St. Johannes nach Duttenberg erneut in die St. Kiliankirche. In jeder der Kirchen wurde Station gemacht, gesungen und gebetet zum Thema Frieden.

„Nach wie vor gibt es überall auf der Welt Feindseligkeiten, Verwundungen und Zerstörungen, die durch Krieg hervorgerufen sind. Sie verdunkeln das Zusammenleben der Menschen und es wird schmerzlich deutlich, wie kostbar und unbezahlbar der Friede ist“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kolpingsfamilie Hockenheim. Es sei nicht selbstverständlich, Frieden zu haben oder in Frieden zu leben. Um seinen Erhalt müsse man sich kümmern und das fange bei jeder einzelnen Person an.

Dazu passten gut zwei Zitate des Gründers der Kolpingsfamilien Adolph Kolping: „Der Friede ist eine so kostbare, fast unschätzbare Sache, dass er mit Gold nicht aufgewogen wird und mit keinem Reichtum der Welt bezahlt werden kann“ und „Ohne Gott kein Friede und kein Glück“. Mit diesen Worten auf den Weg geschickt, konnte ein jeder nachsinnen, wie man Frieden lebt. Dieses Jahr hatten die Pilger nicht so viel Glück mit dem Wetter. Es regnete mal mehr, mal weniger und der Wind war so stürmisch, dass so mancher Regenschirm zu Bruch ging. Das tat jedoch der guten Laune keinen Abbruch, es wurde viel gelacht und miteinander geredet. Mit einem gemeinsamen Essen und der Vorfreude auf das Pilgern im nächsten Jahr endete dieser Tag. zg/si