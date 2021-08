Zurück im Unterricht

Das Schuljahr 2021/22 beginnt am Montag, 13. September. Unterrichtsbeginn in den örtlichen Schulen ist zu verschiedenen Zeiten:

Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium: Der Unterricht beginnt am 13. September, für die Klassen 6 bis 12 um 7.55 Uhr und für die Klassen 5 um 8.45 und endet an diesem Tag um 12.20 Uhr.

Um 12.30 Uhr sind alle Schüler und Eltern zum Schuljahreseröffnungsgottesdienst in die Aula des Gymnasiums eingeladen, falls es die Pandemiebedienungen zulassen. Ansonsten endet der Unterricht um 13.10 Uhr.

Die Schülerinnen und Schüler der neuen fünften Klassen wurden bereits am 27. Juli in der Aula des Gauß-Gymnasiums begrüßt.

Theodor-Heuss-Realschule: Der Unterricht beginnt für die Schüler der Klassen sechs bis zehn am 13. September um 7.50 Uhr und endet um 13.10 Uhr.

Die neuen 5. Klassen werden am Dienstag, 14. September, 11.45 Uhr, in die Realschule aufgenommen. Der Unterricht endet gegen 13 Uhr.

Schule am Kraichbach: Die Kinder der Schule am Kraichbach finden sich am 13. September um 8.40 Uhr zum Unterricht ein. Der Unterricht endet an diesem Tag um 12.15 Uhr. Die Erstklässler werden am Freitag, 17. September, 10 Uhr eingeschult.

Hartmann-Baumann-, Hubäcker- und Pestalozzi-Grundschule: Für die Klassen zwei bis vier beginnt der Unterricht am 13. September zur zweiten Unterrichtsstunde und endet nach der fünften Unterrichtsstunde.

Die Eltern der Erstklässler erhalten von der jeweils zuständigen Grundschule eine persönliche Einladung zur Einschulung ihres Kindes am Samstag, 18. September. zg