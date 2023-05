Zurück in der Öffentlichkeit

Beim Männergesangverein Eintracht 1924 ist nach der Corona-Pause wieder eine normale Vereinstätigkeit zurückgekehrt. Das zeigte die Hauptversammlung. Vorsitzender Klaus Weißbrich bedankte sich vor allem bei Dirigent Fritz Kappenstein für die geleistete Arbeit bei Proben und Auftritten und würdigte die gute Zusammenarbeit mit den geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern.

Der Bericht des Schriftführers machte deutlich, dass der Gesangverein wieder in der Öffentlichkeit wirksam gewesen ist, etwa durch die Mitwirkung bei den Waldfesten befreundeter Chöre, die Ehrung verdienter Mitglieder sowie die Teilnahme an Veranstaltungen in der Stadt.

Kassierer Ralf Stohner gab einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben. Der Revisor bestätigte die Richtigkeit der Aussagen zu den Finanzen. In der Aussprache wurde den Mitgliedern des Vorstands für ihr Wirken zum Wohle des Vereins gedankt.

Die Vorhaben des Chores für das Jahr 2023 wurden diskutiert, unter anderem die Teilnahme an den Waldfesten der Hockenheimer Gesangsvereine und ein Tagesausflug mit den Ehefrauen sowie gesangliche Höhepunkte im Vereinsleben erörtert.

Größeren Raum nahm die Diskussion der Vorbereitung der Feierlichkeiten zur 100. Wiederkehr des Gründungstags des Vereins im kommenden Jahr ein. Die Sänger wurden aufgefordert, eventuell vorhandenes Bild- und Tonmaterial für eine Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Zum Abschluss dankte der Vorsitzende für den konstruktiven und harmonischen Verlauf des Treffens. zg