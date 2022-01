Zusätzliche Einnahmen dringend nötig

Die Haushaltsverabschiedung in der Januar-Gemeinderatssitzung stehe nach Ansicht der CDU Hockenheim unter zwei besonderen Vorzeichen, schreiben die Christdemokraten in einer Pressemitteilung: Zum einen sei es bereits der zweite Haushalt unter Pandemiebedingungen, zum anderen werde der aktuelle Haushalt neben deutlichen Einsparungen auch Steuer- und Gebührenerhöhungen vorsehen.

Am Montag, 24. Januar, 19.30 Uhr, laden die Christdemokraten daher zu einer öffentlichen Fraktionssitzung ein, die online veranstaltet wird.

Paradoxe Situation

„Schon seit vielen Jahren weisen wir in unseren Stellungnahmen auf die schon paradoxe Situation hin, dass die Einnahmen zwar stetig steigen, aber dass sie bei Weitem nicht ausreichen, um auch nur annähernd die laufenden Ausgaben zu decken“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Fuchs in einer Pressemitteilung. Ein Grund hierfür sei die zum letztmöglichen Zeitpunkt erfolgte Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht, bei dem nun auch die Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen. Ein aus CDU-Sicht „sehr sinnvoller Umstand, der nun einen transparenten und nachhaltigen Blick auf die städtischen Finanzen“ gebe.

Weil die Einnahmen die laufenden Ausgaben nicht decken, wurden im vergangenen Jahr alle Ausgaben und Einnahmen im Verlauf einer Haushaltsstrukturkommission auf den Prüfstand gestellt; die CDU- Fraktion hatte hierzu nach eigenen Angaben die meisten Anträge aller Fraktionen eingereicht. Das Resultat sei eine Verbesserung von ungefähr 750 000 Euro pro Jahr gewesen. „Ein Ergebnis, das unsere Erwartungen weit übertroffen hat – gerade nach der ergebnislosen und damit gescheiterten Haushaltsstrukturkommission im Jahr 2016“, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bärbel Hesping.

Aus Sicht der CDUler hätten die Diskussionen auch gezeigt, dass dringend notwendige Anpassungen über viele Jahre hinweg nicht erfolgt seien, sodass hier erst einmal gegolten habe, Aufgaben aus der Vergangenheit zu erledigen. Ein Nachholbedarf, der viele Kräfte gebunden und zusätzliche Kosten verursacht habe.

Weiterhin sei im Laufe der Haushaltsdiskussionen deutlich geworden, dass trotz der deutlichen Ergebnisverbesserung zusätzliche Einnahmen erforderlich seien, wenn man dringend notwendige Investitionen in Schulen, in Kindertagesstätten und in die öffentliche Infrastruktur mit dem Straßen- und Abwassernetz durchführen möchte. Dazu Fritz Rösch: „Wenn wir diese Investitionen weiterhin zurückhalten, laufen wir Gefahr, auf Dauer eine Schule oder eine Kindertagesstätte schließen zu müssen.“ Nur so ließe sich erklären, warum die Stadt Hockenheim wie andere Kommunen trotz oder gerade in der Pandemie eine Steuererhöhung plane.

Bevor es zur Verabschiedung des Haushalts in der Januar-Gemeinderatssitzung kommt, möchten die CDU-Stadträte Bärbel Hesping, Markus Fuchs, Christoph Kühnle, Aline Kramer, Fritz Rösch und Patrick Stypa die wichtigsten Eckpunkte des Haushalts während einer öffentlichen Online-Fraktionssitzung diskutieren.

Die Onlineveranstaltung findet am Montag, 24. Januar, ab 19.30 Uhr statt. Um teilzunehmen, wird ein Computer oder Smartphone mit Internet-Anschluss, Mikrofon und Lautsprecher benötigt. Eine Kamera ist hilfreich. Die Anmeldedaten können direkt beim Fraktionsvorsitzenden Markus Fuchs per E-Mail an die Adresse markus.fuchs@cdu-hockenheim.de erfragt und angefordert werden. zg

