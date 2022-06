Zusätzlicher Behördentag

Das Bürgerbüro im Hockenheimer Rathaus bietet neben den regulären Öffnungszeiten zusätzlich einmal im Monat einen weiteren Öffnungstag am Samstag an. Falls unter der Woche keine Möglichkeit für einen Termin im Rathaus besteht, können Bürger diesen Tag für Behördengänge nutzen. Die Termine müssen zur besseren Koordinierung vorher über den Online-Terminkalender oder telefonisch unter 06205/25 00 reserviert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An den folgenden Samstagen ist das Bürgerbüro jeweils zwischen 9 und 12 Uhr geöffnet, also am 2. Juli, 6. August, 3. September, 8. Oktober, 12. November und 3. Dezember.

Die Stadtverwaltung bittet die Bürger, ihre Termine, die sie nicht wahrnehmen können, abzusagen, sodass die Termine wieder vergeben werden können. zg