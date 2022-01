Zusammenstoß mit Leitplanke wegen Sekundenschlafs

Hockenheim/Reilingen. Zu einem Verkehrsunfall ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der L 599 zwischen Reilingen und Hockenheim gekommen. Ein 19-jähriger Autofahrer kam kurz nach 1 Uhr morgens nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Laut eigenen Angaben des Fahrers sei Sekundenschlaf der Grund gewesen. Das teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit.

Der Hyundai des 19-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrfähig war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt gegen den 19-Jährigen wegen Straßenverkehrsgefährdung. Sein Führerschein wurde einbehalten.