Zusammenstoß zwischen Roller und Auto mit einem Verletzten

Hockenheim. Am Dienstagvormittag ist ein 16-jähriger Rollerfahrer in Hockenheim mit einem Auto zusammengestoßen. Er zog sich dabei Verletzungen an der Schulter zu. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Rollerfahrer war gegen 11.45 Uhr auf der Schwetzinger Straße in Richtung Reilingen unterwegs gewesen und wollte von dort nach rechts in die Schweriner Straße abbiegen. Da am rechten Straßenrand ein Sprinter geparkt war, musste der 16-Jährige eine größere Kurve nehmen und geriet dabei kurrzeitig auf die Gegenfahrbahn.

Dabei übersah er einen entgegenkommenden Mercedes. Weder der Rollerfahrer noch der 85-jährige Fahrer des Autos konnten den Zusammenstoß verhindern. Der 16-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei an der Schulter, der Autofahrer blieb unverletzt. Der Rollerfahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Roller entstand ein Totalschaden, am Mercedes ein geschätzter Schaden von 5000 Euro. Zur Bindung der ausgelaufenen Stoffe war auch die Feuerwehr am Unfallort mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.