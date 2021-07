Zuschuss an VHS steht auf der Agenda

Über einen Zuschuss an die Volkshochschule Hockenheim wegen überplanmäßiger Aufwendungen berät der Hauptausschuss in der öffentlichen Sitzung am Dienstag, 13. Juli, 17 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen außerdem Besucherfragensowie Mitteilungen der Verwaltung.

Alle interessierten Bürger sind zur Sitzung eingeladen. Teilnehmer werden gebeten, eine Mund- und Nasebedeckung zu tragen, sofern keine Befreiung durch eine ärztliche Bescheinigung mitgeführt wird. Die Beratungsvorlagen können vorab über das Bürgerinfoportal Session auf der Homepage der Stadt abgerufen werden. zg