Die 150. Altpapiersammlung hat der Evangelische Kirchbau- und Förderverein auf dem alten Schwimmbadparkplatz gemeistert – mit etwas Corona-bedingter Zeitverzögerung. Nach der zuletzt im November durchgeführten Aktion hatten die folgenden drei Termine abgesagt werden müssen.

Kurz vor 9 Uhr: Die Pylonen sind platziert, die Einweisung geregelt, vier Container auf dem Alten Schwimmbadparkplatz stehen bereit. Maske vors Gesicht, die neonfarbenen orangeroten Warnwesten anlegen. Voller Vorfreude nehmen die Helferinnen und Helfer des Fördervereins ihre Plätze ein. Schnell ist klar: Die Befürchtungen, dass aufgrund des Ausfalls die Resonanz nachlassen könnte, waren unbegründet. Das Gegenteil ist der Fall: Der Zuspruch der Altpapiersammler ist überwältigend und eine regelrechte Sehnsucht nach Normalität ist zu spüren.

Bei frischem Frühlingswetter machen sich unzählige umweltbewegte Bürger mit ihrem mit dem wertvollen Rohstoff beladenen Kraftfahrzeug auf den Weg. Bis zur Wasserturmallee staut sich der nicht nachlassende Fahrzeugstrom, die Beethovenstraße ist ebenso stark frequentiert. Bereits kurz nach 11 Uhr sind die vier Container gut gefüllt. Um Platz zu schaffen, begeben sich die „Owweschaffer“ auf das Deck der jeweiligen Container und sorgen durch Festtreten für Verdichtung und damit für mehr freies Volumen.

Um das hohe Papieraufkommen in der kurzen Zeit von zwei Stunden zu bewältigen, ist es notwendig, effizient zu arbeiten. Die Fahrzeuge werden so nah wie möglich an die Container geleitet, vom Kofferraum aus wird eine Kette gebildet und so das Gut Hand in Hand in den Container verfrachtet. Auch das Hygienekonzept des Vereins hat sich wieder einmal bewährt. Ein kleiner Wermutstropfen ist allerdings, dass trotz der ausgesprochenen Bitte des Öfteren nicht nur der Kofferraum, sondern der gesamte Innenraum des Fahrzeugs mit Altpapier ausgefüllt ist. Auch wurde im Nachgang der Sammlung festgestellt, dass Zuspätgekommene die Container öffneten und im Freien Material ablagerten.

Dank für dauerhafte Unterstützung

Der Vorsitzende des Vereins Udo Vetter bedankte sich bei seiner Mannschaft. Die Bereitschaft der Bürger, die Altpapiersammlungen in dem hohen Maß zu unterstützen, stelle keine Selbstverständlichkeit dar. Vetter hofft auf das Verständnis der Anwohner für zeitweilige Beeinträchtigungen durch den großen Ansturm der Kraftfahrzeuge.

Warum waren die Altpapiersammlungen über die Jahre hinweg so erfolgreich? Laut Adolf Härdle, seit 2008 im Vorstand des Vereins, war es das Ziel des damaligen Vorstands, die Palette an Veranstaltungen zur Unterstützung des Lutherhausumbaus um das nachhaltige Sammeln des Rohstoffs Papier zu erweitern.

Die erste Altpapiersammlung am 21. Juni 2008 war gleich erfolgreich und bereitete den Beteiligten so viel Spaß, dass klar war, dies dauerhaft an jedem dritten Samstag im Monat weiter zu führen. Mit der Unterstützung des Lutherhausumbaues und der Kircheninnenrenovierung gab es gute Anlässe, mit denen sich die Bürger identifizieren konnten. Der Alte Schwimmbadparkplatz stellte sich als idealer Standort heraus. Seit der ersten Sammlung fanden sich immer wieder in unterschiedlicher Zusammensetzung sozial motivierte Menschen zusammen – um die 50 Personen mögen es, so Härdle, in der Zeit gewesen sein, die mit Freude bei der Sache waren.

Die Öffentlichkeitsarbeit mit über 250 Berichten über Veranstaltungen des Vereins einschließlich der Altpapiersammlung habe sicher ebenso einen Anteil am Erfolg. zg/ah