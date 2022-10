Zwei gesellschaftspolitische Vorträge

Hockenheim. Die Veranstaltungsreihe „Kurpfälzer Sozialtage“ befasst sich mit sozial- und gesellschaftspolitischen Themen und bietet verschiedene Vorträge und Events in der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Sonntag, 6. November, feiert die von der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung und Arbeitnehmer-Seelsorge Rhein-Neckar organisierte Reihe ihr zehnjähriges Jubiläum. Der CDU-Ortsverband und die Kolpingsfamilie Hockenheim werden erneut als Kooperationspartner fungieren und somit wird das im zweijährigen Rhythmus stattfindende Event auch in der Rennstadt vertreten sein.

In der ersten Woche der 14-tägigen Veranstaltungsreihe wird die Bundesvorsitzende des Kolpingswerks Deutschland, Ursula Groden-Kranich, über das Thema „Solidarisches Leben gemeinsam gestalten – Das Erfolgsmodell der Sozialpartnerschaft unter Druck?“ referieren. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 8. November, ab 19.30 Uhr im katholischen Gemeindezentrum St. Christophorus in der oberen Hauptstraße statt.

Das Kolpingwerk setzt sich als katholischer Sozialverband und anerkannte Arbeitnehmerorganisation für die Stärkung der sozialen und wirtschaftlichen Selbstverwaltung ein. Die paritätischen Sozialpartnerschaften sind Erfolgsmodelle – hier wird das Subsidiaritätsprinzip der christlichen Gesellschaftslehre schließlich konsequent umgesetzt. Doch der Gestaltungsspielraum der Selbstverwaltung wird – beispielsweise durch staatliche Eingriffe – immer weiter eingeschränkt.

Groden-Kranich wird sich mit den Fragestellungen in diesem Bereich beschäftigen: Wie lässt sich bei der schnellen Abfolge der heutigen Krisen partnerschaftlich die Arbeitswelt solidarisch gestalten? Wie kann die Subsidiarität gestärkt werden? Was können die Sozialpartner auch voneinander lernen?

Mario Czaja referiert

Ein weiterer Vortrag folgt am Freitag, 18. November. Bundestagsmitglied und CDU-Generalsekretär Mario Czaja wird ab 18 Uhr zum Thema „Gemeinsame Verantwortung in herausfordernden Zeiten – ein christlich-sozialer Auftrag?“ ebenfalls im katholischen Gemeindezentrum St. Christophorus über ein soziales Thema sprechen.

Von der eigenen Hände Arbeit muss jeder leben können – dies ist ein Grundsatz einer christlich-sozialen Politik und ein Garant für eine funktionierende Soziale Marktwirtschaft. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, stellt dies gerade in Zeiten steigender Preise, wie man sie derzeitig bei den Energiekosten, aber auch bei Lebensmitteln erleben, die Tarifpartner vor enorme Herausforderungen.

Um jedoch eine die Inflation anheizende Lohn-Preis-Spirale abzumildern, ist auch der Staat in der Verantwortung. Das erfordere eine klare Fokussierung bei der Unterstützung auf die betroffenen Personenkreise und Klarheit in der politischen Führung. Die Union habe ihr Konzept auf Basis dieser Grundüberzeugungen erarbeitet, so Mario Czaja in seiner Themenbeschreibung.

Seit 22 Jahren sind die „Kurpfälzer Sozialtage“ fester Bestandteil im Kalender der Veranstalter. Neben den beiden Vorträgen in Hockenheim nehmen weitere Fachreferent aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Kirche an der Veranstaltungsreihe teil und laden zu einem gemeinsamen Diskurs zu aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen ein.

Trotz der Corona-Pandemie wurden die Vorbereitungen vorangetrieben und es entstand ein beachtliches Programm. Bereits im Jahr 2020 sollte das Jubiläum begangen werden, musste jedoch wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

Eröffnung in der Jesuitenkirche

Unter dem Motto „WERTvoll arbeiten – menschenwürdig statt prekär für ein christliches Miteinander in Gesellschaft und Arbeitswelt“ eröffnet Erzbischof Stephan Burger die „Kurpfälzer“ Sozialtage am Sonntag, 6. November, um 9.30 Uhr in der Jesuitenkirche in Mannheim. Der anschließende Festakt, zu dem man sich online anmelden kann, findet in der Aula des Ursulinengymnasiums Mannheim statt. Eröffnungsredner wird der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Prof. Dr. Stephan Harbarth sein.

Weitere bekannte Experten schließen sich dem Jubiläum als Referenten an. Dazu zählen, neben einigen weiteren Fachrednern, der rheinland-pfälzischen Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD), der baden-württembergische DGB-Vorsitzende Kai Burmeister, Prälat Peter Kossen oder ABB-Personalvorstand Alexander Zumkeller. Ein Unterhaltungspunkt gehört ebenfalls zum Programm: Das Duo „Onkel Fisch“ wird am Sonntag, 13. November, zum Kabarett-Abend in Mannheim/Neckarau auftreten.

Den Abschluss bildet der Besinnungsnachmittag mit dem KAB-Bundespräses Stefan Eirich am Samstag, 19. November, ab 15.30 Uhr im Alfred-Delp-Haus in Hemsbach. Das Thema wird hierbei „Ein alter Störenfried ganz aktuell – Der Sonntag und seine Bedeutung für menschenwürdige Arbeit“ sein.