Zwei Gottesdienste zum Jahreswechsel

Hockenheim. Die Evangelische Kirchengemeinde lädt an Silvester um 18 Uhr zum Gottesdienst in die Stadtkirche ein, den Pfarrer Michael Dahlinger und Alexander Levental an der Orgel gestalten. Am Sonntag, 2. Januar, predigt Pfarrer Michael Dahlinger im ersten Gottesdienst im neuen Jahr über die neue Jahreslosung, Alexander Levental sorgt die für musikalische Gestaltung. Es gibt keine Zulassungsbeschränkungen, die Kontaktdaten der Besucher werden erfasst, es gelten die Corona-Schutzregeln, insbesondere die AHA-Regel. Die Kirchengemeinde empfiehlt, eine FFP2-Maske zu verwenden.

