Zwei Personen bei Zusammenstoß leicht verletzt

Hockenheim. Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Talhausstraße/Gleisstraße/Ludwigshafener Straße sind am Sonntagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog eine 38-jährige Opel-Fahrerin gegen 19.30 Uhr von der Gleisstraße nach links auf die Talhausstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 25-jährigen VW-Fahrerin, die in Richtung Ketsch unterwegs war. Sowohl der achtjährige Beifahrer im Opel als auch die VW-Fahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide wurden vor Ort medizinisch versorgt. Der Gesamtschaden beträgt über 7000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Es ergaben sich nur geringfügige Verkehrsbehinderung während der rund einstündigen Unfallaufnahme. Die Straße war gegen 20.30 Uhr wieder frei.