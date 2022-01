Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf der B39 bei Hockenheim

B39/Hockenheim. Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 39 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) am Samstagabend sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei Mannheim mitteilte, fuhr eine 35-jährige Frau in ihrem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit einem voraus fahrenden Auto auf. Durch den Aufprall kam dieses ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Der 31-jährige Fahrer und die Beifahrerin wurden nach Angaben der Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin und ihre Mitfahrer blieben unverletzt. Bei der 35-Jährigen stellte die Polizei einen Promillewert von über 1,8 fest. Wegen der Aufräumarbeiten musste die B39 in Fahrtrichtung Schwetzingen für etwa vier Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 70.000 Euro.

