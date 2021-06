Bei einem Dachstuhlbrand sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Hockenheim zwei 81 und 89 Jahre alte Bewohner verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Feuer kurz vor 3 Uhr in einer Dachgeschosswohnung eines Hauses in der Mittleren Mühlstraße ausgebrochen.

Die beiden Senioren wurden nach ihrer notärztlichen Versorgung vor Ort mit dem Verdacht auf eine

...