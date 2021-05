Zweite Impfung in der Stadthalle

Die zweite Impfung gegen das Coronavirus wird von diesem Dienstag, 11. Mai, bis Donnerstag, 13. Mai, in der Stadthalle angeboten. Sie richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die Anfang April an der Erstimpfung in der Stadthalle teilgenommen haben, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die betroffenen Personen haben dort ein Datum und eine Uhrzeit im genannten Zeitraum zugewiesen bekommen, zu dem sie in der Stadthalle die Anschlussimpfung erhalten können. Der Personal- und Impfausweis sowie die Krankenversicherungskarte müssen zum angegebenen Termin mitgebracht werden. Die Impfungen werden auch am Feiertag Christi Himmelfahrt, 13. Mai, durchgeführt. zg