Zweite Runde für Corona-Impfung

Knapp 1600 Menschen haben vom 8. bis 12. Juni in der Stadthalle eine Corona-Impfung mit dem mRNA-Impfstoff der Firma Moderna erhalten. Das für die Impfaktion verantwortliche Organisationsteam der Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die zweite Impfung für diese Personen in der kommenden Woche zwischen Dienstag, 20. und Samstag, 24. Juli, in der Stadthalle stattfindet. Den Impflingen wurden die individuellen Termine bereits bei der Erstimpfung mitgeteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Verlegung der bekannt gegebenen Termine auf einen späteren Zeitpunkt ist nicht möglich, weil das ausführende mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises nur in der kommenden Woche in Hockenheim sein wird, teilt die Stadtverwaltung mit. Bei Fragen rund um die zweite Impfung oder bei Personen, die den Termin der Zweitimpfung vergessen haben, stehen in der kommenden Woche Mitarbeiter per E-Mail unter impfung@stadthalle-hockenheim.de oder über die Impfhotline 06205/2 13 34 bei Fragen zur Verfügung. zg