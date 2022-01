Zwölf Kurse in 15 Wochen

Die Volkshochschule bietet ab 11. März Veranstaltungen zum „Thema Gesundheit“ an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Chronische Blasenentzündung – Naturheilkundliche Wege: Freitag, 11. März, 19 bis 21 Uhr, im vhs-Haus in der Heidelberger Straße 16 a.

Nahrungspausen – Fasten maßgeschneidert: Montag, 14. März, 19 bis 21 Uhr, in der vhs.

Gesund alt werden, für Männer und Frauen: Mittwoch, 16. März, 19 Uhr, Altlußheim, Bürgerhaus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Magensäure – zu viel oder zu wenig: Montag, 4. April, 19 bis 21 Uhr, in der vhs.

Wechseljahre – natürlich unterstützen: Freitag, 8. April, 19 bis 21 Uhr, in der vhs.

Asthma und Sport – Was muss ich wissen, was tut mir gut?: Montag, 11. April, 19 Uhr, Reilingen, Rathaus, Vortragsraum/EG.

Altwerden ist nichts für Feiglinge: Mittwoch, 27. April, 19 bis 21 Uhr, in der vhs.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Fibromyalgie – Fragen und Antworten aus der Sicht der chinesischen Medizin: Donnerstag, 5. Mai, 9.30 bis 11 Uhr, in der Zehntscheune.

Angst – wann sie krank macht: Donnerstag, 12. Mai, 19 Uhr, Neulußheim, Alter Bahnhof.

Musiktherapie und ihre Möglichkeiten: Samstag, 14. Mai, 15 bis 18 Uhr, in der vhs.

Depression, traurig oder depressiv?: Donnerstag, 19. Mai, 9.30 bis 11 Uhr, in der Zehntscheune.

Restless-Legs-Syndrom – was tun gegen unruhige Beine?: Dienstag, 28. Juni, 19 Uhr, Rathaus Hockenheim, Bürgersaal.

Eine vorherige Anmeldung bei der Volkshochschule ist unbedingt erforderlich. Dabei gelten die jeweils gültigen Corona-Richtlinien der VHS. Eine Anmeldung ist in der Geschäftsstelle, Hockenheim, Heidelberger Straße 16a, unter Telefon 06205/92 26 49 oder per E-Mail an info@vhs-hockenheim.de. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.vhs-hockenheim.de