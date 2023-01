143 Kilometer für die Waldpiraten

Ketsch. 143 Kilometer. 3120 Meter Aufstieg und 3390 Meter Abstieg. Diese Strecke wanderten Gabi Kief (63) und Andrea Deutsch (57) im vergangenen Jahr auf dem deutschen Teil des europäischen Fernwanderwegs E1 von Schattenmühle nach Konstanz. „Wir sind die Gesamtstrecke in fünf Etappen gelaufen und haben rund 30 Kilometer am Tag geschafft“, berichtet Gabi Kief im Gespräch mit unserer Zeitung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit 2018 begeben sich die beiden topfitten Wanderfreundinnen jedes Jahr auf mehrtägige Touren. Immer den Schildern des Fernwegs E1 folgend, der in seiner vollen Ausdehnung vom Nordkap bis nach Sizilien führt. Auf insgesamt 1900 Kilometer Länge führt dieser Weg unter anderem von der dänischen Grenze ab Flensburg bis nach Konstanz einmal komplett durch Deutschland. 18 Etappen und rund 471 Kilometer haben die beiden Frauen, die sich bei einem Marathon in Ketsch kennenlernen gelernt haben, bislang auf dem E1 bewältigt.

Vorsitzende Gabi Kief und Beisitzerin Andrea Deutsch vom Marathon-Team Ketsch laufen zugunsten der Waldpiraten. © Marathonteam

Ihre jüngste Wanderung durch den Schwarzwald widmeten die beiden Frauen dabei einem ganz bestimmten Ziel: „Ich war viele Jahre im Waldpiraten-Camp als Betreuerin tätig. Die Einrichtung ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben. Es ist großartig, was dort für krebskranke Kinder geleistet wird. Und so kamen Andrea und ich auf die Idee, dieses Mal für einen guten Zweck – nämlich die Waldpiraten – zu wandern“, erzählt Gabi Kief.

Mehr zum Thema Ehrungen Erfolgsgeschichte von Hieber maßgeblich mitgestaltet Mehr erfahren Landwirtschaftsdebatte Hockenheimer Bauer Helmut Kief: Wo sollen die Lebensmittel herkommen? Mehr erfahren

Ihre Charity-Wanderung stellten die beiden auf der Aktionsseite der Deutschen Kinderkrebsstiftung www.kinderkrebsstiftung.de/spenden-helfen/spendenaktion/ ein und rührten bei Freunden, Bekannten und auch bei unserer Zeitung kräftig die Werbe- beziehungsweise Spendentrommel für die interessante Aktion.

Und das taten sie offensichtlich mit viel Erfolg. „Es sind 1400 Euro an Spenden durch unsere Wanderung zusammengekommen. Damit haben wir nicht gerechnet und wir sind für die Unterstützung unglaublich dankbar“, so Andrea Deutsch. Rechnet man den Betrag um, so ergeben sich fast drei Euro für jeden zurückgelegten Kilometer.

Auch in Zukunft haben es sich die beiden Frauen zum Ziel gesetzt, soziale Projekte mit ihren Wanderungen zu unterstützen. „So macht das Laufen nämlich gleich doppelt so viel Freude“, weiß Gabi Kief zu berichten. zg