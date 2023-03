20 Jahre Theater Rampenlicht in Ketsch: „Die Mausefalle“ von Agatha Christie

Ketsch. Das Theaterstück ist eine Besonderheit: Erstens wird es seit dem 25. November 1952 – mit Unterbrechung durch die Covid-19-Pandemie vom 16. März 2020 bis zum 17. Mai 2021 – täglich im Londoner West End aufgeführt und ist damit das am längsten ununterbrochen aufgeführte Theaterstück der Welt. Und zweitens ist es das Theaterstück, mit dem das Rampenlicht-Ensemble einst in seine Bühnenpräsenz startete.

In London wird eine Frau ermordet

„Die Mausefalle“ versetzt den Zuschauer in den Winter. Ein frisch vermähltes Pärchen, Molli und Giles, haben gerade ihr neues Heim in England Namens „Monkswell Manor“ als Gästehaus eröffnet. Verschiedene Gäste betreten das wundervolle Haus und das Publikum lernt nach kurzer Zeit ihre Vergangenheit kennen.

In den Nachrichten aus dem Radio ist zu erfahren, dass in London eine Frau ermordet wurde. Während des Krimis stellt sich heraus, dass einer der Gäste oder mehrere mit der Geschichte etwas zu tun haben könnten. Während ein Polizist die Anwesenden befragt, geschieht ein weiterer Mord. Der Krimi erreicht schließlich seinen Höhepunkt, wenn der geneigte Betrachter herausfindet, wer der Mörder war.

Tickets in zwei Kategorien

Am Freitag, 17. März, um 20 Uhr, am Samstag, 18. März, um 17 und um 21 Uhr sowie am Sonntag, 19. März, um 17 Uhr sind die Vorstellungen. Karten gibt es im Vorverkauf zu 18 Euro (Kategorie I, Abendkasse 20 Euro) und 16 Euro (Kategorie II, 18 Euro) bei Buch und Manufakturwaren in der Hockenheimer Straße 34 oder online via www.theater-rampenlicht.com.