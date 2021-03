Das Bild zur Impfung am Wochenende in der Rheinhalle zeigt (v. l.) Stefan Sior vom DRK-Ortsverein, Rudi Leonhard Albrecht (87 Jahre) – er war der erste Senior, der am Samstag in der Gruppe der über 80-Jährigen geimpft wurde – sowie Bürgermeister Jürgen Kappenstein.

© janson