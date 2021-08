28-Jähriger greift Polizisten an

Ketsch. Weil ein 28-Jähriger am Montag den Außenspiegel eines in der Mannheimer Straße geparkten Audi abschlug, verständigte ein Zeuge gegen 22 Uhr die Polizei. Als die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen eintrafen, versuchte der alkoholisierte Mann mehrfach gegen den Streifenwagen zu treten und beleidigte die Beamten. Als er drohend auf die Polizisten zuging und nach ihnen trat, wurde er schließlich festgenommen. Hierbei verletzte sich ein Polizeibeamter leicht. Weil sich der 28-Jährige beim Abschlagen des Außenspiegels ebenfalls verletzt hatte, wurde er zur medizinischen Versorgung zunächst in eine naheliegende Klinik gebracht. Anschließend nahmen die Beamten ihn dann zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier. Auf der Fahrt dorthin zeigte der 28-Jährige sich weiterhin unkooperativ. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. pol

