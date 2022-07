Nach langer Pause ist es in diesem Jahr endlich wieder soweit: Am letzten Juliwochenende, am Sonntag, 31. Juli, und Montag, 1. August findet das 29er-Musikfest des Musikvereins 1929 Ketsch vor der Rheinhalle statt.

Aufgrund der kurzen Vorlaufphase und des hohen organisatorischen Aufwandes haben sich die Verantwortlichen im Musikverein 1929 Ketsch entschlossen, das erste Musikfest nach

...