40 Firmlinge erhalten den Segen

Ketsch. Die Firmung als eines der sieben Sakramente der römisch-katholischen Kirche wird an diesem Wochenende in den Heiligen Messen der Schutzengel Kirche Brühl und St. Sebastian Ketsch gefeiert. Insgesamt 40 Firmanden hatten sich dazu mit Pastoralreferent Fabian Frank auf den Weg der Vorbereitung gemacht – meist aufgrund der Pandemie online.

AdUnit urban-intext1

Die Firmung am Samstag, 19. Juni, um 17 Uhr in Brühl kann per Livestream unter www.kath-bruehl-ketsch.de mitgefeiert werden. Am Sonntag, 20. Juni, um 10.30 Uhr beginnt in St. Sebastian der Präsenzgottesdienst (auch per Livestream möglich). Die musikalische Gestaltung liegt bei der Kirchenband Konfrontation. zg