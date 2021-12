40 Wünsche erfüllt

Ketsch. Fitnesscoach Christian Beck ist mächtig stolz auf seine Kunden von „Run for your life“: „Wir konnten 40 Wünsche von Kindern erfüllen, nachdem wir dazu 40 Wunscherfüller gefunden hatten.“ Kinder der „KinderHelden“ in Mannheim müssen damit nicht auf ein Geschenk zu Weihnachten verzichten.

„Ich war selbst acht Jahre Mentor bei den ,KinderHelden’ von einem Jungen aus Heidelberg und habe ihn auf seinen Weg begleitet“, berichtet Christian Beck. „KinderHelden“ sei eine unabhängige und spendenfinanzierte Organisation. Sie fördere Kinder mit erschwerten Startbedingungen. Das Mentoring-Programm stelle Kindern einen erwachsenen Mentor zur Seite und vermittele ihnen eine Art Patenschaft auf Zeit.

Zeit und Aufmerksamkeit

Die Wunschzettel der Kinder sind wun-dervoll gestaltet. © KinderHelden

Ehrenamtliche Mentoren schenken Kindern Zeit und Aufmerksamkeit, sie geben Anregungen und helfen ihnen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Die Kinder malten mit ihren Mentoren Wunschzettel, unter denen sich die Teilnehmer der Kurse von Christian Beck einen aussuchten. Nun wurde der genannte Wunsch bis zu einem Betrag von 25 Euro erfüllt. mab