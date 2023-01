46 Sternsinger sind in Ketsch unterwegs - jetzt anmelden

Ketsch. Es stehen wieder 46 Sternsinger in den Startlöchern, um über sechs Bezirke verteilt zu den Ketschern nach Hause zu kommen und den Segen zu verteilen. Es werde die Besucherliste vom vergangenen Jahr übernommen, teilt die katholische Kirchengemeinde mit.

Außerdem verweisen die Organisatoren noch auf einige Fakten:

Derjenige, der neu in die Liste aufgenommen werden möchte, kann dies dem Pfarrbüro Ketsch

Alle, die nicht da sein werden, so dass die Sternsinger den Segen nur an die Tür kleben können, sollten ebenso Bescheid geben.

Auch Menschen, die nicht mehr besucht und von der Liste gestrichen werden wollen, können sich im Pfarrbüro melden.

Es gebe diesmal auch keine Corona-Einschränkungen mehr, heißt es seitens der Organisatoren. So freue man sich, unterwegs zu sein unter dem Motto „Kinder stärken – Kinder schützen in Indonesien und weltweit“, indem man den Segen für das neue Jahr in die Häuser der Gemeinde bringt.