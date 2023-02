70 Kartons voller Kerzen

Ketsch/Brühl. Mit einer unglaublichen Resonanz fand die Aktion „Kerzen- und Wachsreste für die Ukraine“ ihre Unterstützung. Begonnen in Ketsch und Brühl zog der Aufruf zur Wachsspende schnell seine Kreise in der näheren und weiteren Umgebung. Schwetzingen, Hockenheim mit Nachbarorten, ja das gesamte Dekanat Wiesloch und sogar Bruchsal gaben in großen Mengen Kerzen- und Wachsreste in allen Variationen beim Pfarrheim Ketsch ab. Mittlerweile sitzen dort 70 Bananenkartons, gut gefüllt mit den gespendeten Gütern.

Die Abholung organisiert der Kölner Verein „Life-Cologne“ und damit auch den weiteren Transport in die Ukraine. Ralf Link, ehrenamtlich engagierter Helfer in Köln, kommt dazu in diesen Tagen selbst nach Ketsch. Gerne wird er von Marianne Faulhaber in Empfang genommen. „Unsere Kerzensammlung muss dringend ihre Reise antreten, um die Not in den kalten ukrainischen Wintertagen zu lindern.“ mf