Ketsch. Bei einem Verkehrsunfall nach dem Ausparken ist ein Sachschaden in Höhe von 9000 Euro enstanden. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine 77-Jährige Opel-Fahrerin in der Dielheimer Straße beim Ausparken am Montag gegen 14 Uhr eine herannahende 20-jährige VW-Fahrerin und stieß mit dieser zusammen. Durch den Aufprall wurde der Opel gegen einen daneben geparkten Mercedes geschoben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1